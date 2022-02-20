المعتقلون الإداريون يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال

وطن: يواصل المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعددهم قرابة الـ(500)، مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ51 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لهذه السياسة الممنهجة، والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم تحت شعار (قرارنا حرية).

وأضاف نادي الأسير أن المعتقلين الإداريين ومنذ بداية المقاطعة باشروا في خطوات تصعيدية منها مقاطعة مقابلة ضباط مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وإرجاع وجبات الطعام، ومؤخراً مقاطعة المرضى للدواء، وذلك في إطار خطة عمل ستشمل كافة السجون في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.

يُشار إلى أن عدد أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة في شهر كانون الثاني/يناير الماضي (96) أمراً، بينها (51) أمراً جديداً، و(45) أمر تمديد.

يذكر أن ومن ضمن المعتقلين الإداريين أربعة قاصرين اثنين منهم تجاوزوا سن الطفولة داخل السجن، وأسيرة وهي شروق البدن.