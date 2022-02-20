الصحة بغزة: 5 حالات وفاة و527 إصابة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل 5 حالة وفاة و527 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 1463 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 2800 حالة من بين المصابين بالفيروس.

وقالت إن إجمالي عدد الإصابات المسجلة بالقطاع بلغ 241263 إصابة بينها 27377 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 212008 حالة، فيما بلغ عدد حالات الوفاة لـ 1878.

وذكرت الوزارة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 203 حالات، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة لـ 110.

وبينت أن إجمالي الجرعات المضادة لفيروس كورونا التي وصلت إلى قطاع غزة بلغت 1957960 جرعة، بينما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذي تلقوا اللقاح 617783.