الاحتلال يدرس منع دخول مسؤولي منظمة العفو الدولية

وطن: تدرس وزيرة داخلية الاحتلال أييلت شكيد حظر دخول نشطاء منظمة العفو الدولية الذين يدعمون حركة المقاطعة BDS إلى "إسرائيل".

يأتي ذلك على خلفية التقرير الأخير للمنظمة، الذي اتهمت فيه دولة الاحتلال بأنها دولة فصل عنصري داخل جميع حدودها – وليس فقط ما وراء الخط الأخضر، كما اتهمتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

يشار إلى أن شكيد تملك سلطة حظر دخول النشطاء المعنيين، لكنها تجري حاليًا مشاورات داخلية في مكتبها ومع سلطة السكان، وستقوم لاحقًا بتوسيع دائرة التشاور إلى وزارة الخارجية لتنسيق كيفية القيام بهذه الخطوة ومن خلال أي آليات.