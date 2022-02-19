توتنهام يطيح بمانشستر سيتي في معقله

وطن: حقق فريق توتنهام هوتسبير فوزا مثيرا على مستضيفه مانشستر سيتي (3-2) اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل توتنهام عن طريق كل من السويدي ديان كولوسيفسكي (4) وهاري كاين (59 و90+5)، في المقابل وقّع الألماني إلكاي غوندوغان (33) والجزائري رياض محرز (90+2 من ركلة جزاء) هدفي السيتيزنس.

وبهذا الفوز رفع فريق توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد "سيتي" عند 63 نقطة في صدارة البريميرليغ.

وعرقل توتنهام الانطلاقة الرائعة لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم وألحق به الهزيمة الثالثة في المسابقة لكنها الأولى منذ هزيمة الفريق 2-0 أمام ضيفه كريستال بالاس على نفس الملعب في 30 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.