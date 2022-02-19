بوتين يشرف على تدريبات نووية شملت صواريخ باليستية

وطن: نفذت روسيا تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية وكروز، بإشراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك بالتزامن مع التوتر المتصاعد مع أوكرانيا.

وذكرت الرئاسة الروسية في بيان، أن التدريبات التي أشرف عليها الرئيس بوتين من غرفة العمليات في الكرملين برفقة نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، جرت بمشاركة القوات الجوفضائية وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية والقوات الاستراتيجية الروسية، وأسطولي البحرين الشمالي والأسود في الجيش الروسي.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، فإن القوات الجوفضائية نفذت بنجاح عمليات إطلاق تجريبية لصواريخ باليستية فرط صوتية من طراز "كينجال".

وأطلقت السفن والغواصات التابعة لأسطولي البحرين الشمالي والأسود صواريخ مجنحة من طراز "كاليبر" وصاروخ فرط الصوتي من طراز "تسيركون" على أهداف بحرية وبرية.

وجرى إطلاق صاروخ مجنح من طراز "إسكندر" في معسكر جنوب روسيا، وآخر باليستي عابر للقارات من طراز "يارس" من مطار "بليسيتسك" الفضائي في مقاطعة أرخانغيلسك على هدف في معسكر "كورا" في شبه جزيرة كامتشاتكا.

وأطلقت غواصة "كاريليا" الاستراتيجية التابعة لأسطول البحر الأسود صاروخا باليستيا من طراز "سينيفا" من بحر بارنتس على هدف في معسكر "كورا".

وذكر الكرملين أن التدريبات جاءت وفقا للخطط المعدة مسبقا بهدف اختبار جاهزية مؤسسات الإدارة العسكرية وطواقم الإطلاق والسفن والغواصات، بالإضافة إلى التأكد من موثوقية الأسلحة التابعة للقوات الاستراتيجية النووية وغير النووية في الجيش الروسي.

وأعلن الكرملين تحقيق كافة الأهداف بالكامل خلال التدريبات، لافتا إلى أن جميع الصواريخ ضربت أهدافها وأكدت مواصفاتها.

بدوره أكد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أن التدريبات التي أجرتها قوات الردع الاستراتيجي الروسية تحت إشراف بوتين شملت محاكاة استخدام أسلحة نووية.