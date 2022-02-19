الاحتلال يعتدي على الأهالي ويجبر المتضامنين على مغادرة حي الشيخ جراح

وطن: اعتدت قوات الاحتلال، مساء السبت، على مواطنين ومتضامنين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة.

وأجبرت قوات الاحتلال جميع المتضامنين على إخلاء الشيخ جراح، وضيقت الخناق على الصحفيين ومنعتهم من تغطية ما جرى من اعتداءات بالحي.

كما أجبرت الناشط المقدسي محمد أبو الحمص على مغادرة الحي، حيث يقيم مكتبا رمزيا مقابل مكتب عضو الكنيست "ايتمار بن غفير"، ردًّا على نقل الأخير مكتبه وسط "الشيخ جراح".

واعتدت قوات الاحتلال على شاب وكثّفت من تواجدها العسكري ونشرت الحواجز الحديدية وفرضت طوقا عسكريا مشددا على الحي.

كان الأهالي والمتضامنون معهم تجمعوا مساء اليوم، ولليوم الثامن على التوالي، وأشعلوا مواقد النار للتدفئة في ظل برودة الطقس؛ احتجاجاً على سياسات الاحتلال بحق سكان الشيخ جراح.

ويعاني أهالي الحي من هجمة للمستوطنين بحماية قوات الاحتلال، التي تمارس قمعا متواصلا بحق المواطنين والمتضامين معهم، وتغلق مداخل الحي، بينما تسمح للمستوطنين بممارسة استفزازاتهم بحرية.