عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الأسير باسم خندقجي يبدأ إضرابه عن الطعام

وطن: بدأ الأسير الروائي عضو اللجنة المركزية في حزب الشعب باسم خندقجي، معركته بالإضراب عن الطعام، اليوم السبت، احتجاجا على إجراءات إدارة سجون الاحتلال التعسفية بحقه وبحق باقي الأسرى.

قالت أماني خندقجي حمادنة شقيقة الأسيرة باسم لـوطن، إن شقيقها أبلغ العائلة سابقا أنه سيخوض الإضراب عن الطعام احتجاجا على الإجراءات التعسفية لإدارة سجون الاحتلال، التي اتخذتها عقب عملية نفق الحرية، منها تقليص الوقت للأسرى في الفورة، وكذلك تقليص عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة، وغيرها من عمليات التنكيل بحقهم.

وأشارت إلى أن شقيقها الأسير يطلب من إدارة السجون نقله لسجن هداريم، لكنها ترفض طلبه باستمرار، وتقوم بالتضييق عليه بسبب كتاباته ورواياته.

والأسير باسم خندقجي (39 عاما) من نابلس وقيادي في حزب الشعب، اعتقل بعام 21 أثناء دراسته الإعلام في جامعة النجاح، وحكم عليه بالسجن ثلاثة مؤبدات، قضى منها ما يقارب 18 عاما، ويقبع حاليًا في زنازين سجن ريمون.

الأسير خندقجي بدأ رحلة الكتابة داخل السجن من خلال كتابته (مسودات عاشق وطن) وهي عبارة عن 10 مقالات تحكي عن الهم الفلسطيني (وهكذا تحتضر الإنسانية) وهي عبارة عن تجربة الأسير الفلسطيني داخل السجون وهمه اليومي. وأيضا من كتابته ديوان شعر بعنوان (طرق على جدران المكان) و(شبق الورد أكليل العدم) وأيضاً دراسة عن المرأة الفلسطينية وكتاب (أنا الإنسان نداء من الغربة الحديدية) وكتب روايات: "مسك الكفاية: سيرة سيدة الظلال الحرة"، و"نرجس العزلة" التي قام بإطلاقها في ملتقى فلسطين الأول للرواية العربية عام 2017 في رام الله برعاية وزير الثقافة إيهاب بسيسو. وقامت والدته خندقجي وشقيقه أماني بتوقيع الرواية للحضور بدلاً من الأسير باسم.

وآخر رواياته "خسوف بدر الدين" الصادرة في كانون الأول/ديسمبر 2018 وهي رواية تاريخية تتحدّث عن البطل الصوفي بدر الدين في رحلة تمرّده، فيجعله علاّمة وقطباً من أقطاب الصوفية في عصره، يطاوعه "النور" ويمكّنه من استكشاف الآتي مُتحدّياً الفساد ووعَّاظ السلاطين، مثيراً بذلك أكثر من سؤال: ما فائدة العلم بلا كرامة؟ رافضاً التذلّل للسلطة ولعب دور الببغاء.

وقد نادي الأسير، مساء اليوم السبت، أن الأسرى أغلقوا اليوم، كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة، احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرًا.

وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوات ستستمر، حتى يوم الاثنين، وستكون خطواتهم لاحقاً مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم.