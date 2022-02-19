السفارة الفلسطينية في مصر: توقيع اتفاقيات موسم العمرة المقبل لمعتمري المحافظات الجنوبية

وطن: شهدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، اليوم السبت، توقيع الاتفاقيات والعقود اللازمة لموسم العمرة المقبل 1443هـ/2022، بين الخطوط الجوية الفلسطينية وكل من شركتي "لاكي تورز" المصرية، و"جو باص" وجمعية شركات الحج والعمرة.

وثمن السفير دياب اللوح هذا الإنجاز الهادف إلى التيسير على أبناء شعبنا في المحافظات الجنوبية لأداء مناسك العمرة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس محمود عباس ببذل كل الجهود لإنجاح موسم العمرة وتذليل كافة الصعاب أمام أبناء شعبنا في قطاع غرة.

وشكر السفير اللوح القيادة المصرية ممثلةً في الرئيس عبد الفتاح السيسي، والجيش المصري العظيم، مثمنًا دور الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى عن تقديم كل العون والمساندة لشعبنا الفلسطيني.

كما شكر شركتي "لاكي تورز" و"جو باص" المصريتان، والخطوط الجوية المصرية، متمنيًا موسمًا ناجحًا لعمرة أهالينا في قطاع غزة.