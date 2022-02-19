الأسرى يغلقون كافة الأقسام في السجون، احتجاجًا على إجراءات الاحتلال بحقهم

وطن: أعلن نادي الأسير، أن الأسرى أغلقوا اليوم، كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة، احتجاجًا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرًا.

وأوضح نادي الأسير أن هذه الخطوات ستستمر، حتى يوم الاثنين، وستكون خطواتهم لاحقاً مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم.

في المقابل، أعلنت الحركة الأسيرة في وقتٍ سابق، عزمها التصدي لإجراءات الاحتلال التعسفية في أعقاب إعلان إدارة السجون عن تقليص المدة التي سيقضيها الأسرى في "الفورة"، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.

ويأتي إجراء إدارة السجون ضمن توصيات اللجنة التي شُكّلت في أعقاب عملية "نفق الحرية"، حيث تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيليّة المضاعفة والتضييق بحقّ الأسرى.