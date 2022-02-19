267 طلب ترشّح للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية والكشف الأولي ينشر غدا

وطن: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنها ستنشر، يوم غد الأحد، الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين للمرحلة الثانية من انتخابات المجالس المحلية، وذلك في مكاتبها بمحافظات الضفة الغربية ومن خلال موقعها الالكتروني (www.elections.ps) وفي المجالس المحلية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن نشر الكشف الأولي يهدف إلى إطلاع المواطنين على البيانات الخاصة بالقوائم والمرشحين، وتمكينهم من تقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين ضمن الجدول الزمني المعلن عنه مسبقا.

ومن المقرر نشر القوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها يوم السبت 12/3/2022 بالتزامن مع بدء فترة الدعاية الانتخابية، والتي تستمر لمدة 13 يوما تنتهي مع بداية فترة الصمت الانتخابي مساء يوم الخميس 24/3/2022.

وكانت فترة الترشح قد بدأت صباح يوم الثامن من شباط الجاري في جميع محافظات الضفة الغربية، وانتهت منتصف ليلة الخميس الجمعة.

وأكدت اللجنة أنها تسلمت 267 طلب ترشح في جميع محافظات الضفة، مشيرة إلى أن طواقمها تعمل على مراجعة الطلبات وتدقيق بيانات المرشحين وإدخالها وإدارتها، وعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقا للقانون.

ومن المقرر أن تجري المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية في 102 هيئة محلية في الضفة الغربية يوم السبت 26/3/2022، علما أن عدد أصحاب حق الاقتراع في هذه الهيئات 787 ألف مواطن ومواطنة، وفقا لسجل الناخبين النهائي.

وسيتم إعلان النتائج الأولية للانتخابات في اليوم التالي، والنتائج النهائية خلال 72 ساعة من انتهاء عملية الفرز.