المحكمة الدستورية بجنوب افريقيا: معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية

وطن: ثمّنت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قرار المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا الذي اعتبر “معاداة الصهيونية ليست معاداة للسامية”.

واعتبرت الجبهة في بيان لها، اليوم السبت أن اتخاذ محكمة جنوب افريقيا الدستورية هذا القرار بانه "يمثل نقلة نوعية في اهتمام القضاء العالمي بمشروعية النضال ضد الصهيونية، وعدم صدقية الرواية الصهيونية بشأن طابعها، وتفنيدًا لما تقوم به، من ملاحقة لمنتقدي الاحتلال في محاولة للتغطية على سياسته العنصرية وجرائمه اليومية بحق الشعب الفلسطيني”. كما جاء في البيان.

وأشارت الى إن “هذا القرار قد يشكل دفعًا معنويًا لدوائر القضاء العالمية لإتخاذ ذات الموقف من الصهيونية كحركة عنصرية”.