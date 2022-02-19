19 وفاة و1255 إصابة بـ "كورونا" في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت عن تسجيل 19 حالة وفاة و1255 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية في فلسطين، بعد فحص 2987 عينة مخبرية.

وتوزعت الحالات جغرافيًا، 10 وفيات و177 إصابة جديدة في الضفة الغربية، و7 وفيات و278 إصابة في قطاع غزة، إضافة إلى وفاتين و750 إصابة بمدينة القدس.

أما حالات التعافي الجديدة، فقد بلغت 4480، موزعة كالتالي، 1300 في الضفة، و1500 في غزة، و1680 في القدس.

وأشارت وزارة الصحة إلى أن نسبة التعافي من "كورونا" في فلسطين بلغت 92.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.7% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.