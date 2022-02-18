حزب الله: طائرتنا المسيرة حلقت على طول 70 كلم لمدة 40 دقيقة فوق فلسطين المحتلة

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: اعلن حزب الله اللبناني مساء اليوم الجمعة تبنيه اطلاق طائرة مسيرة الى داخل فلسطين المحتلة صباح اليوم.

وقال حزب الله في بيان له انه تمكن من اطلاق طائرة "حسان" المسيرة فوق فلسطين المحتلة في مهمة استطلاعية.

ولفت الحزب ان المهمة التي قامت بها الطائرة امتدت لمسافة 70 كلم وقد انجزتها خلال 40 دقيقة.

المقاومة الاسلامية: بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة “حسان” سالمة

وقال حزب الله انه "بالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لاسقاطها عادت الطائرة “حسان” سالمة."