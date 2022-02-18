الاحتلال يقمع المتظاهرين في "الشيخ جراح" ويهدد بإخلائهم من الحي

وطن: قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، المشاركين في مسيرة تضامنية واسناد لأهالي حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس المحتلة.

ومنعت قوات الاحتلال مسيرة تضامنية من دخول حي الشيخ جراح، واعتدت على المشاركين فيها القادمين من أنحاء متفرقة من القدس المحتلة، ومن أراضي الـ48، واعتدت عليهم والضرب.

ورفع المشاركون في المسيرة العلم الفلسطيني، ورددوا شعارات تؤكد المضي قدما في معركة الصمود والثبات في الحي أمام انتهاكات الاحتلال واعتداءات المستوطنين.

وتوافد فلسطينيين ومتضامنين من مختلف المناطق إلى حي الشيخ جراح لدعم ساكنيه، وأكّد فلسطينيون من بلدة أم الفحم أنّهم جاؤوا نصرةً لأهالي حي الشيخ جراح في وجه العنصرية الإسرائيلية، مرددين هتافات: "من أم الفحم الى الشيخ جراح .. تحية".

وقال أهالي حي الشيخ جراح ، إنّ "التضامن الفلسطيني الواسع معنا يؤكد أننا دمٌ واحدٌ وأن التحرير آت"، وشددوا على أنّ التظاهرة هي "رسالة ضد التطهير العرقي الذي تمارسه إسرائيل على كل أرض فلسطين".

وهددت قوات الاحتلال " المتظاهرين بإخلائهم من منطقة الاعتصام في حي الشيخ جراح في القدس".