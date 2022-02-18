سفارة فلسطين بأستراليا: قرار الحكومة الاسترالية بتصنيف حماس "إرهابية" مرفوض ويعكس الازدواجية في المعايير

وطن: عبرت السفارة الفلسطينية في أستراليا عن رفضها لقرار الحكومة الأسترالية بشأن اعتبار حركة حماس "إرهابية"، مؤكدةً أنه يعكس ازدواجية في المعايير.

وقال بيان للسفارة نشرته على موقعها الإلكتروني، الجمعة، إن "النية المعلنة للحكومة الأسترالية في إدراج حماس بأكملها كمنظمة إرهابية تكشف عن ازدواجية المعايير ولا تفعل شيئًا لدفع عملية السلام".

وأضافت في بيانها أنه "لسوء الحظ يأتي هذا القرار في وقت لم يتم فيه عمل أي شيء لإدانة أو مواجهة العنف المتصاعد لجماعات المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين، الذين ما فتئوا يرتكبون أعمال إرهابية ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية) منذ عام 1967".

وتابعت "لقد أعطت أستراليا الضوء الأخضر للجماعات الصهيونية المتطرفة للعمل بحرية على أراضيها جنبًا إلى جنب مع بعض المواطنين الأستراليين لجمع الأموال للمستوطنات غير القانونية وتجنيد جنود لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكما أن لدى استراليا نمط واضح للتصويت المناهض للفلسطينيين، بما في ذلك التصويت ضد حقنا في تقرير المصير. لا يمكن اعتبار أستراليا شريكًا نزيهًا أو محايدًا من أجل السلام والاستقرار مع إظهار هذه المعايير المزدوجة".

وعبرت السفارة عن استغرابها من الموقف الأسترالي لأن الحكومة لا تزال لا تعترف بدولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت أنه من المهم أيضًا النظر في الضرر الذي لحق بالأستراليين الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين يشهدون رفض حكومتهم اتخاذ نهج عادل.

وشددت على ضرورة ألا تكون صداقة أستراليا مع "إسرائيل" على حساب القانون الدولي، والتغاضي عن الممارسات الإسرائيلية القمعية وغير القانونية، فإن الحكومة الأسترالية تتعامل بازدواجية فهي تعامل "إسرائيل" على مستوى مختلف عن بقية العالم وتشجعها على مواصلة انتهاكاتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.