الاحتلال يعلن فشله في اعتراض طائرات مسيرة قادمة من لبنان

وطن: قالت وسائل إعلام عبرية، إن جيش الاحتلال فشل في اعتراض طائرات بدون طيار اخترقت الأجواء الشمالية قادمة من لبنان.

ولفتت إلى أن الجيش يجري حاليا عمليات مسح لتحديد موقع تلك الطائرات، بعد أن اختفت عن رادارات المراقبة المنتشرة على طول الحدود الشمالية، مشددة على أن تحقيقا فتح في الحادث.

وقال الناطق بلسان جيش الاحتلال في بيان "عبرت طائرة بدون طيار الحدود، وعلى إثرها جرى تفعيل صفارات الإنذار والاعتراض، ولكن بعد دقائق فقد الاتصال بها، والحادث قيد التحقيق".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" إن الإنذار الأول بدأ في الساعة 11:51 بتوقيت فلسطين المحتلة، وسُمع الإنذار الثاني في الساعة 11:59 ، مشيرة إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تفعيل صافرات الانذار في المنطقة منذ عام 2018.

وتضاربت الأنباء بشأن عدد الطائرات، حيث كان بيان سابق للاحتلال تداولته وسائل إعلام عبرية قال فيه، إن "القبة الحديدية اعترضت طائرتين بدون طيار، ولم يتضح ما إذا كانتا مسلحتين، دون أن يسفر الحادث عن إصابات".

وقال بيان آخر تداولته وسائل إعلام عبرية، "دخلت طائرة بدون طيار المنطقة الشمالية، وعلى إثر ذلك قامت القوات الجوية بنقل طائرات ومروحيات مقاتلة إلى الحدود الشمالية، وجرت عملية الإعتراض بنجاح باستخدام القبة الحديدية، وتقوم قوات الجيش بمسح المنطقة بحثًا عن شظايا الطائرات بدون طيار".