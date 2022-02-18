الرئيس يصدر قرار بقانون "دعاوى الدولة" من جديد، بعد تعديل بند "دعاوى منظمة التحرير في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها"

وطن: صرح علي مهنا المستشار القانوني للرئيس بأنه وفي ضوء سوء الفهم الذي تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي لبعض العبارات الواردة في القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة غير المنشور في الجريدة الرسمية وغير النافذ، فقد أعاد الرئيس إصدار القرار بقانون من جديد، بعد توضيح وإعادة صياغة العبارة الملتبسة، على نحو اعتبرت فيه دعاوى منظمة التحرير الفلسطينية في حكم دعاوى الدولة وتعامل معاملتها، على أن يصار لنشره في الجريدة الرسمية حسب الأصول.

جاء ذلك بعدما أثار القرار بقانون جدلا واسعا في صفوف الفلسطينيين، الذي صنف منظمة التحرير بأنها "دائرة" من دوائر الدولة.

وقد تابعت "وطن" القرار بقانون. للمزيد حول ذلك اضغط على الرابطين التاليين:

الجبهة الديمقراطية: منظمة التحرير ليست "دائرة" من دوائر الدولة

القرار بقانون بشأن دعاوى الدولة يثير الجدل.. يقزّم منظمة التحرير ويمنح السلطة الهيمنة عليها

فيما يلي صورة عن القرار بقانون قبل التعديل: