شرطة الاحتلال تمنع التكبير في حي الشيخ جراح

وطن: منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، المواطنين في حي الشيخ جراح، من ترديد التكبيرات، بادعاء أنها تسبب الإزعاج لهم أثناء عملهم في حماية المستوطنين الذين يقتحمون الحي من حين لآخر.

وفي أحدث المقاطع المصورة التي تم تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت شرطية إسرائيلية وهي تصرخ في وجه الناشط محمد أبو الحمص، الذي قرر إقامة مكتب وهمي لدعم أهالي الحي، بعد أن تم الاعتداء عليه بالضرب خلال المواجهات التي وقعت في أعقاب اقتحام عضو الكنيست الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير للحي، مطلع الأسبوع الجاري.

وخلال محاولتها منعه وآخرين من ترديد كلمة "الله أكبر"، رد عليها عدد من الفلسطينيين بالقول: "نحن مسلمون ونقول الله أكبر دائماً"، وهو ما لم يعجب شرطية الاحتلال، التي غادرت المكان وهي تعبر عن غضبها.