إصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في بيتا وبيت دجن

وطن: أصيب 5 مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم صحفيان، واثنان آخران بقنابل الغاز، و57 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

واطلق جنود الاحتلال الرصاص المعدني ووابلا من الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين توافدوا منذ ساعات الفجر، وأدوا الصلاة بالقرب من جبل صبيح، للتصدي للمستوطنين الذين دعوا لأداء طقوس تلمودية في المنطقة، مشيرا إلى إصابة 6 مواطنين إثر سقوطهم خلال المواجهات.

وفي بيت دجن شرق نابلس، أصيب مواطنان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و14 بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.