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مجلس الوزراء يقرر فرض التطعيم للمسافرين وتشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة

20.12.2021 07:09 PM
مجلس الوزراء يقرر فرض التطعيم للمسافرين وتشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة

وطن: صادق مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وأهمها:

• الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر).

• فرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين.

• تشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).

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