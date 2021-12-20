مجلس الوزراء يقرر فرض التطعيم للمسافرين وتشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة
20.12.2021 07:09 PM
وطن: صادق مجلس الوزراء اليوم الاثنين، على توصيات وزارة الصحة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا وأهمها:
• الالتزام بالجرعة الثالثة لجميع المواطنين الذين تلقوا الجرعتين قبل (6 أشهر).
• فرض التطعيم وشهادة التطعيم لجميع القادمين والمغادرين إلى ومن فلسطين.
• تشديد الرقابة وفرض المخالفات في حال عدم الالتزام بشروط السلامة العامة (ارتداء الكمامة، والتباعد الاجتماعي، وعدم الاكتظاظ).