كورونا.. أوروبا وأميركا تترقبان أسابيع صعبة بسبب تفشي المتحور أوميكرون

وطن: تترقب أوروبا والولايات المتحدة أسابيع صعبة، وسط تحذيرات من موجات جديدة من فيروس كورونا بسبب التفشي السريع للمتحور أوميكرون، وفي وقت تُفرض قيود إضافية للحد من انتشار هذا المتحور أقرت الكويت إلزامية الجرعة المعززة لمن مضت 9 أشهر على استكمالهم التلقيح.



وتتضاعف الإصابات بالمتحور أوميكرون بسرعة كبيرة في أوروبا والولايات المتحدة فتزيد إلى مثليها كل يومين أو 3 أيام في لندن ومناطق أخرى.



ووفقا لوكالة رويترز، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ الشهر الماضي بنسبة 50%، ويأتي ذلك وسط تفش سريع للمتحور أوميكرون الذي رصد لأول مرة في جنوب أفريقيا الشهر الماضي، وانتشر حتى الآن في 89 دولة، بينها دول عربية.



وفي فرنسا، عبر وزير الصحة أوليفييه فيران اليوم الاثنين عن خشيته من ارتفاع عدد الإصابات، وقال إنها قد تصل إلى 30% في الأيام القادمة.



ومن المقرر أن تعقد وزيرة العمل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الاثنين اجتماعا، لبحث مشروع قانون حول البطاقة الصحية من شأنه أن يفرض التطعيم على غير المطعمين، لتجنب موجة جديدة من العدوى تتخوف منها السلطات.



وقالت بورن إن هناك زيادة واضحة في الإصابات بالفيروس حاليا مقارنة بالشهر الماضي.



من جهته، أعلن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أن بلاده تعتزم التشجيع على المزيد من التطعيم.



موجة خامسة خطيرة



وفي ألمانيا، قال وزير الصحة كارل لوترباخ اليوم الاثنين إنه يتوقع أن يخلّف المتحور أوميكرون موجة خامسة خطيرة من جائحة كورونا.



وأضاف لوترباخ أن على بلاده أن تستعد لتحد غير مسبوق نظرا للخطر المتزايد على بنية المستشفيات والخدمات الصحية والمرافق الأساسية.



لكن الوزير الألماني استبعد -في حوار صحفي- الإغلاق العام في بلاده قبل أعياد الميلاد.



وفي بريطانيا، قال دومينيك راب نائب رئيس الوزراء إنه لا يمكنه تقديم ضمانات بعدم فرض قيود جديدة لمواجهة تفشي المتحور أوميكرون قبل حلول أعياد الميلاد.



وطالب راب المواطنين بالحذر، لأن البيانات المتوفرة لم تظهر بعد شدة المرض الذي يتسبب به أوميكرون.



وقد عقد رئيس الوزراء بوريس جونسون اليوم الاثنين لقاءات عاجلة مع مستشاريه العلميين، لبحث آخر التطورات المتعلقة بالمتحور أوميكرون، وقالت صحيفة "ذا صن" (The Sun) إنه لا يعتزم الإعلان عن قيود جديدة لاحتواء تفشي المتحور الجديد.



وكانت دول أوروبية -بينها هولندا والدانمارك- قد فرضت قيودا جديدة لمواجهة السلالة الجديدة من فيروس كورونا.



إرجاء منتدى دافوس



وبسبب المخاوف من تفشي المتحور أوميكرون أُعلن اليوم عن إرجاء المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، والذي كان مقررا في الفترة من 17 إلى 21 يناير/كانون الثاني المقبل.



وقال المنظمون إن "الوضع الحالي للوباء يجعل من الصعب تنظيم اجتماع عالمي حضوريا"، مشيرين إلى أنه من تقرر عقده أوائل الصيف المقبل.



وبدلا من الحضور إلى دافوس سينضم المشاركون إلى سلسلة رئيسية من جلسات حالة العالم التي تجمع قادة عالميين عبر الإنترنت للتركيز على إيجاد الحلول للتحديات الأكثر إلحاحا في العالم.



ويأتي الإعلان عن إرجاء منتدى دافوس فيما عززت سويسرا قيودها الصحية بشكل كبير اليوم الاثنين سعيا لوقف الموجة الخامسة من وباء كورونا، وكبح انتشار المتحور أوميكرون الذي ينتشر بسرعة كبيرة في أنحاء البلاد.

ضوء أخضر



في الأثناء، أعلنت الوكالة الأوروبية للأدوية اليوم موافقتها على استخدام لقاح "نوفافاكس" (Novavax) المضاد لفيروس كورونا، والذي يرتكز على تقنية مغايرة لتلك المستخدمة في اللقاحات المتاحة، وهو أمر قد يقلل الشكوك لدى الأشخاص غير الملقحين.



وبذلك، أصبح لقاح الشركة الأميركية الخامس الموصى به في الاتحاد الأوروبي للوقاية من كورونا للأشخاص الذين يبلغون 18 عاما وما فوق، حسبما ورد في بيان للوكالة الأوروبية للأدوية.



ضغط على المستشفيات



وفي الولايات المتحدة، قال أنتوني فاوتشي كبير مستشاري الرئيس جو بايدن للشؤون الصحية إن الأسابيع المقبلة ستكون صعبة بسبب انتشار أوميكرون، متوقعا أن يحدث ضغط على المستشفيات في بعض المناطق بالبلاد، خصوصا تلك التي تشهد نسبا متدنية في التطعيم.



وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن" (CNN)، أضاف فاوتشي أن طفرات فيروس كورونا غير مسبوقة، وأنه يتوقع أن يصبح المتحور أوميكرون الأكثر انتشارا في الولايات المتحدة.



وأكد المسؤول الأميركي مجددا على ضرورة الحصول على الجرعات المعززة لأنها توفر حماية ضد أوميكرون، وفق تعبيره.



على صعيد آخر، أضافت دولة الاحتلال، الولايات المتحدة إلى قائمة الدول المحظور السفر إليها، بسبب المخاوف من انتشار المتحور أوميكرون.



وأوضح القرار أنه سيتعين على الإسرائيليين الحصول على إذن خاص للسفر إلى الولايات المتحدة التي أصبحت واحدة من أكثر من 50 دولة لا يمكن للإسرائيليين السفر إليها.



وقال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أمس الأحد إن الموجة الخامسة من فيروس كورونا بدأت في دولة الاحتلال.



وسجلت دولة الاحتلال اليوم أكثر من ألف إصابة بالفيروس، وذلك للمرة الأولى خلال شهرين.



إلزامية الجرعة المعززة



عربيا، نقل مركز التواصل الحكومي الكويتي عن بيان لمجلس الوزراء اليوم الاثنين قوله إنه تقرر اعتبار كل من مضت 9 أشهر على تلقيه الجرعة المكتملة من لقاح مضاد لفيروس كورونا غير مكتمل التحصين ما لم يتلق جرعة معززة.



وأضاف مجلس الوزراء أنه سيتم تطبيق القرار اعتبارا من الثاني من يناير/كانون الثاني المقبل.



كما قرر المجلس تطبيق الحجر المنزلي 10 أيام على القادمين إلى البلاد، مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك في حال إجراء فحص بعد 72 ساعة على الأقل من وقت الوصول يؤكد الخلو من فيروس كورونا، وذلك اعتبارا من 26 ديسمبر/كانون الأول الجاري.



المصدر : الجزيرة

