حماس تبلغ الوفد المصري رفضها محاولات الاحتلال ربط إعادة الإعمار بصفقة الأسرى

وطن: غادر الوفد الأمني المصري عصر اليوم الإثنين، قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون الذي وصل عبره عصر أمس الأحد، في زيارة التقى خلالها قادة حركة حماس والفصائل، حيث ناقش ملفات التهدئة والإعمار ومعبر رفح.



وبحث الوفد المصري خلال اللقاءات التي جمعته بقادة الفصائل، ملفات تتعلق بالتهدئة، وإعادة الإعمار، وملفات أخرى تتعلق بمعبر رفح وتسريع بعض المشاريع التي كان من المقرر أن يتم تنفيذها الفترة الماضية، وكذلك المصالحة والأوضاع العامة والعلاقات الثنائية.



وأفادت مصادر لقناة الميادين، اليوم الاثنين، بأنّ "الوفد المصري الذي غادر غزة إلى تل أبيب سينقل ردود حركة حماس في قضية الأسرى والإعمار".



وأشارت المصادر إلى أنّ "حماس أبلغت المصريين رفضها محاولات ربط الإعمار بصفقة الأسرى"، وذلك لأنّها "ترى أنّ الحل يكمن بدفع الثمن المطلوب لتنفيذ صفقة التبادل وفق الرؤية التي قدمتها".



وأضافت المصادر أنّ "حماس أبلغت المصريين أن استمرار سياسة المماطلة ستؤدي إلى تفجير الأوضاع"، مؤكّدةً أنّ "الوضع في غزة يغلي بنحو متسارع، وقد تكون أمام خطوات تصعيدية خلال وقت قصير".

