محكمة الاحتلال تُمدد اعتقال المقدسي قصي عليان

وطن: مددت محكمة الاحتلال، اليوم الاثنين، اعتقال المقدسي قصي عبد عليان في جلسةٍ سرية، حتى تاريخ 26.12.2021.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت عليان يوم الثلاثاء الماضي (14/ كانون أول).

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من شرطة ومخابرات الاحتلال، اقتحمت بلدة العيساوية شمالي شرق القدس، وداهمت عدداً من المنازل.

وأضافت أن قوات الاحتلال اقتحمت منزل الشاب قصي عبد عليان، وعاثت فيه خرابًا وتدميرًا، ثم انسحبت عقب اعتقاله، حيث اقتادته للتحقيق في أحد مراكزها في المدينة المحتلة.