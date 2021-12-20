"مفتاح" تستكمل استهداف المجموعات الشبابية وتعزيز دورهم في نشر الوعي حول حقوق المواطنة ودعم المشاركة السياسية للمرأة والشباب في الانتخابات المحلية القادمة

وطن: استكملت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً جولة التدريبات الثانية خلال العام 2021 حول حقوق المواطنة والتداول السلمي للسلطة ودعم مشاركة الشباب والنساء في الانتخابات المحلية القادمة 2022.

وتم خلال هذه الجولة استهداف 80 شاباً وشابة من محافظات جنين وطولكرم وطوباس وقلقيلية، وتناولت التدريبات تعزيز المكتسب المعرفي للشباب والشابات حول حقوق المواطنة والمفاهيم ذات العلاقة بالانتخابات ومبادئ لديمقراطية وتطوير مهارتهم في التوعية الجماهيرية بالمشاركة السياسية للمرأة والشباب في العملية الديمقراطية وتعزيز الفهم المجتمعي لديمقراطية التداول السلمي للسلطة سواء على مستوى الهيئات المحلية أو الانتخابات العامة (التشريعية والرئاسية).

محمد غروف – مدرب في مجال الشؤون السياسية – والذي أشرف على تدريب مجموعة طوباس، قال إنّ التدريب في مجمله استجاب لكثير من متطلبات المشاركات والمشاركين فيه خاصة فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم من خلال ما تلقوه من تدريبات نظرية وعملية تضمنت رفع وعيهم في موضوعات الكوتا وقانون الانتخابات العامة، ثم تكليفهم بتنفيذ ثلاث من حملات الضغط والمناصرة المرتبطة بهذه الحقوق مثل حق التجمع السلمي، والحق في الحياة، وإدارة الحملات الانتخابية. وأكد غروف على أهمية ما تحقق للمشاركين واكتسابهم مهارات عديدة في إدارة الحوارات، علماً بأن معظمهم يشارك لأول مرة في مثل هذا النوع من التدريبات، مشيراً إلى مجموعة من التوصيات التي دعا إليها المشاركون والمشاركات من أبرزها: ضرورة مواصلة العمل مع النساء المرشحات، واعتماد نظام الكوتا والعمل على تطبيق الحد الأدنى منه وهو 30%، إضافة إلى عمل الأحزاب لتوسيع مشاركة النساء فيها وفتح حوارات دائمة مع صانعي القرار في هذه الأحزاب.

فداء موسى، إحدى المشاركات في التدريبات، عبرت عن ثقتها بما حققته من نتائج من خلال مشاركتها في تدريب "مفتاح"، وقالت بأن أهم أثر تركه لديها هو رفع درجة وعيها في كيفية التعامل مع الجمهور وإيصال المعلومات له، والقدرة على محاورة الآخرين، مشيرة إلى أهمية أن يكون هناك استكمال لمثل هذه التدريبات مستقبلاً.

أما الناشط الشبابي والجامعي محمد زكارنة، فقال إنّ ما تلقاه خلال التدريب منحه القدرة للوقوف أمام الناس ومخاطبتهم وهو أمر لم يكن قائماً قبل ذلك." لقد منحنى التدريب ثقة أكبر في النفس، وزودني بمنظومة مهمة من المعلومات أغنت معرفتي ووعيي بالانتخابات والمشاركة السياسية للشباب، وحلمي مستقبلاّ أن نتمكن كشباب في قريتنا من تشكيل قائمة خاصة بهم تخوض الانتخابات، علماً بأن الانتخابات الأخيرة في القرية تمت بالتزكية".

بدورها، أكدت فرحة أبو الهيجا منسقة "مفتاح" في جنين، أن التدريب تميز بتنوع المشاركين/ات فيه جغرافياً ومن عدة مناطق وسياسياً مثّلوا مختلف الأحزاب، ما ترك أثراً مهماً لدى المستهدفين منهم، وعكس صورة جيدة عن مشاركة الشباب والناس، وحفّز معظمهم على محاورة مواطنيهم في كثير من القضايا التي تهمهم.

يشار إلى أنه سيتم استكمال العمل مع مجموعات الشاب والشابات في تنفيذ 160 لقاء توعوياً في مناطق مختلف ضمن محافظاتهم مطلع عام 2022 القادم.

تأتي هذه التدريبات ضمن توجهات "|مفتاح" الاستراتيجية المرتبطة بدعم وتقوية القيادات النسوية والشابة للانخراط بقضايا الشأن العام وبالتركيز على حقوق المواطنة والمشاركة السياسية للنساء والشباب خاصة في الانتخابات العامة والمحلية. و ضمن مشروع "معا..... لحماية وتعزيز حقوق المرأة" في المحافظات الشمالية الأربع (طوباس، جنين، طولكرم وقلقيلية)، بالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي وبدعم من الاتحاد الأوروبي.