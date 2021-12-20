غزة: ثلاث حالات وفاة و 135 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح يوم الإثنين، عن تسجيل 3 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.

وأشارت خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1246 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 135 إصابة جديدة بالفيروس.

وأضافت أنه تم تسجيل 70 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 189322 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1717 حالة، وإجمالي المتعافين 185931 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1674 وفاة.

وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 66 حالة، من بينها 46 حالات خطيرة وحرجة.

ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة بلغت 1606760 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 528866 شخص.