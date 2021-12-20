الاحصاء: العجز التجاري الفلسطيني ارتفع الشهر الماضي 23% وبلغ 491.8 مليون دولار

وطن: "الإحصاء": ذكر جهاز الإحصاء ان الصادرات الفلسطينية ارتفعت خلال شهر تشرين أول الماضي بنسبة 19%، بينما ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال ذات الشهر بنسبة 22% مقارنة بشهر أيلول الذي سبقه.

وبلغت قيمة الصادرات الفلسطينية خلال الشهر الماضي 132.9 مليون دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الواردات 624.7 مليون دولار أمريكي.

وارتفعت قيمة الصادرات إلى "إسرائيل" خلال شهر تشرين أول بنسبة 10% مقارنة مع الشهر السابق، وشكلت 85% من إجمالي قيمة الصادرات الفلسطينية، اما الواردات من "إسرائيل" فقد ارتفعت هي الأخرى بنسبة 10% وشكلت ما نسبته 54 % من مجمل قيمة الواردات الفلسطينية لشهر تشرين اول الماضي.

وارتفعت قيمة الصادرات الفلسطينية لباقي دول العالم بنسبة 104% وبلغت قيمتها 20.2 مليون دولار أمريكي.

وسجل الميزان التجاري (الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات)، ارتفاعاً في قيمة العجز بنسبة 23% خلال شهر تشرين أول من عام 2021 مقارنة بالشهر الذي سبقه، كما ارتفع بنسبة 37% مقارنة بشهر تشرين أول من عام 2020، حيث بلغت قيمة العجز 491.8 مليون دولار أمريكي.