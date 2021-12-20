الاحتلال يعتقل 4 مواطنين من رام الله والخليل

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، الاسير المحرر توفيق أبو عرقوب (28 عاما) وهو طالب بجامعة بيرزيت، والمواطن أسامة غازي النعسان من قرية المغير شمال شرق رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن خالد عساف (55 عاما) في منطقة جبل الطويل في مدينة البيرة وفتشته.

ومن الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنين من بلدة بيت أمر.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين خالد عيسى الصليبي (21 عاما)، وجهاد محمود العلامي، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.

وفي السياق ذاته، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، واحتجزت عددا من الأطفال أثناء ذهابهم إلى مدارسهم قرب الحرم الإبراهيمي، ونصبت حواجز عسكرية على مدخلي بلدتي سعير وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ما تسبب في إعاقة مرورهم.