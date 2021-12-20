جنين: قوات الاحتلال تأخذ قياسات منزل ذوي الأسيرين غيث وعمر جرادات وخالهما محمد

وطن: اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بلدة السيلة الحارثية غرب جنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن أكثر من 20 آلية عسكرية اقتحمت السيلة الحارثية، وداهمت منزل المواطن أحمد محمد ياسين جرادات والد الأسيرين غيث وعمر، بعد أن نشرت القناصة على أسطح المنازلواخذت قياسات المنزل، كما واخذت قياسات منزل خال المعتقلين غيث وعمر، الاسير محمد يوسف جرادات.

وتزعم سلطات الاحتلال بأن الشقيقين غيث وعمر نفذا عملية قتل مستوطن قرب مستوطنة حوميش "المخلاة" جنوب جنين قبل عدة أيام.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين غيث وعمر وخالهما محمد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من البلدة فجر يوم الأحد.