وفاة والدة الأسير محمود عيسى

وطن: نعت الحركة الأسيرة ومؤسسات الأسرى والمحررين في الوطن والمهجر الحاجة عائشة موسى عيسى والدة الأسير القائد في كتائب القسام محمود عيسى المعتقل منذ 29 عامًا، والمحكوم بالسجن ثلاث مؤبدات و(46) عامًا.

الأسير محمود عيسى (53 عاماً) من بلدة عناتا قضاء القدس، معتقل منذ (29) في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وهو محكوم بالسّجن ثلاث مؤبدات و(46) عامًا.

وهو من قيادات الحركة الأسيرة، ومن أبرز الأسرى الذين واجهوا سياسة العزل الانفراديّ لسنوات، حيث استمر عزله الانفرادي (13) عامًا، منها (11) عامًا بشكلٍ متواصل، وانتهى بعد إضراب الأسرى عام 2012، إلى جانب مجموعة من قيادات الأسرى التي واجهت طويلًا من العزل.

وبيّن نادي الأسير أن الأسير عيسى واجه الحرمان من الزيارة لسنوات طويلة، جرّاء سياسة الاحتلال التي تفرض على الأسير المعزول تلقائيًا الحرمان من الزيارة.

وأنتج عيسى خلال سنوات اعتقاله عدة مؤلفات أبرزها رواية (صابر)، و(المقاومة بين النظرية والتطبيق)، ومجموعة من المؤلفات تتعلق بتفسير القرآن الكريم.

وعمل عيسى إضافة إلى رحلته النضالية الطويلة، في الكتابة الصحفية، فقد عمل في "صوت الحرية والحق" التي كانت تصدر في الأراضي المحتلة عام 1948.