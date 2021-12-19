حماس تنقل "رسالة ساخنة" للاحتلال عبر الوفد المصري بخصوص الأسيرات في سجون الاحتلال

وطن: أفادت مصادر خاصة اليوم الأحد، بأنّ "حركة حماس نقلت رسالة ساخنة للوفد المصري في غزة حول الأسيرات في سجون الاحتلال".

وأضافت المصادر لقناة الميادين أنّ "المصريين نقلوا ردّ الاحتلال حول صفقة التبادل واستمرار تهرب تل أبيب منها"، مضيفةً أنّ "الوفد المصري سيعود لتل أبيب مساء غد الإثنين لينقل رأي حماس".

أمّا بخصوص الإعمار، أشارت المصادر إلى أنّ الحرمة أبدت "اعتراضها على تأخر الاجراءات المصرية، وأنّ المصريين جددوا وعودهم تجاه غزة وتذرعوا برفض الاحتلال للخطوات وربطه لها بتخفيض سقف حماس في صفقة التبادل".

وفي وقت سابق اليوم، وصل وفد أمني مصري إلى قطاع غزة لإجراء محادثات مع قيادة حركة "حماس" والفصائل الفلسطينية، حول قضيتي التهدئة والإعمار.

يشار إلى أن إدارة سجن "الدامون" نفّذت عمليات تنكيل متتالية بحقّ الأسيرات، واستمرت لأيام وما تزال، وتمثلت، بالاعتداء عليهن بالضرب المبرّح وسحلهن، وإصابة بعضهن بإصابات طفيفة، وتم عزل ممثلات الأسيرات شروق دويات، ومرح باكير، إضافة إلى الأسيرة منى قعدان.

وواجهت الأسيرات عمليات التّنكيل بالطرق على الأبواب، وإرجاع وجبات الطعام، ورفض قوانين الّسجن.

وأوضح نادي الأسير وفقًا للمعلومات المؤكدة التي وصلت، أن عمليات قمع متكررة جرت بحقّهن، وأنه تم قطع الكهرباء عنهن، وخلال عمليات الاعتداء المتكررة تم نزع الحجاب عن رؤوس بعضهن، وإحدى الأسيرات فقدت الوعي خلال عمليات القمع، كما وتواصل إدارة السّجن تهديدهن برش الغاز داخل غرفهن.

ولفت نادي الأسير أن عملية التّنكيل التي نفّذتها إدارة السّجن، جرت بعد أن رفضت الأسيرات إجراءات جديدة أعلنت عنها الإدارة بحقّهن.

ولم تكتف إدارة السجن بهذا فقد فرضت عقوبات جماعية بحقّهن تمثلت بحرمانهن من "الكانتينا" والزيارات، وفرض غرامات مالية.