إصابة 67 مواطنا خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية برقة

وطن: أصيب 67 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبالاختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية برقة شمال غرب نابلس.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 15 إصابة بالرصاص المعدني، و52 حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات التي اندلعت في القرية.

وكان أربعة مواطنين أصيبوا في وقت سابق من مساء اليوم، في اعتداء للمستوطنين على المركبات المارة قرب القرية.