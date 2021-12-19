النائب العام المستشار أكرم الخطيب يبحث تعزيز التعاون خلال لقائه وفداً من جامعة بيرزيت







وطن: بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع وفد من جامعة بيرزيت ضم كل من مدير مركز تطوير الاعلام الدكتور عماد الأصفر، وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة الدكتور محمود دودين، ورئيس دائرة القانون الدكتور محمد القيسي سبل التعاون وتعزيز العلاقات بين الطرفين، جاء ذلك خلال لقائهم اليوم في مكتب النائب العام في رام الله بحضور رئيس المكتب الفني الأستاذ علاء عواد ومدير العلاقات العامة الأستاذة رشا نبهان.



وفي مستهل اللقاء، رحب النائب العام بالوفد الضيف، مشيداً بتميز جهود الكادر التدريسي في جامعة بيرزيت، وحرصهم الدائم لتطوير البعد المعرفي لدى الطلبة، عبر تنظيم الفعاليات واللقاءات مع مختلف الشركاء، مؤكداً على أهمية تعزيز العلاقة والعمل المشترك مع المؤسسات التعليمية.



بدوره أشار الوفد إلى أهمية الشراكة مع النيابة العامة، مؤكدا أن جامعة بيرزيت تسعى بشكل دؤوب للعمل مع مختلف المؤسسات والجهات الرسمية، إيماناً منها بمبدأ الشراكة وتكاملية العمل، من أجل النهوض بالمستوى التعليمي للطلبة وذلك من خلال إدماجهم في تدريبات علمية في أروقة النيابات العامة بما ينعكس إيجابا على أدائهم العلمي.



وقد بحث الطرفان سبل تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بينهم من السابق، وإمكانية تطويرها بما يخدم المسيرة التعليمية ويثري المعرفة العلمية للطلاب وتساهم في تبادل الخبرات والمعرفة القانونية بين الجانبين.