جيش الاحتلال يعطي تعليماته جديدة لجنوده لاستهداف ملقي الحجارة

وطن: كشفت القناة "11" العبرية، الليلة، النقاب عن تغيير جيش الاحتلال تعليمات فتح النار تجاه ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة ما يتيح باستهداف أكبر للفلسطينيين.

وذكرت القناة أن التعليمات الجديدة تنص على السماح للجنود باستهداف ملقي الحجارة حتى لو انتهوا من إلقائها أو خلال انسحابهم من المكان.

وذلك مقابل التعليمات السابقة التي كانت تقيد الجنود باستهداف الأطفال والفتية والشبان الفلسطينيين حال عدم تشكيل ملقي الحجارة أو الحارقات أي خطر.

وقال المراسل العسكري للقناة إن "التعديل الجديد لتعليمات فتح النار يسمح للجنود باستهداف ملقي الحجارة والحارقات حتى بعد انتهائهم من إلقائها".