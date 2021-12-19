40 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون" في دولة الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تشخيص 40 إصابة مؤكدة جديدة بالمتحورة "أوميكرون"، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة بالمتحورة الجديدة من فيروس كورونا في دولة الاحتلال إلى 175.

ولفتت الوزارة إلى أنّ هناك "اشتباهًا كبيرًا" في 380 إصابة محتملة أخرى بالمتحورة الجديدة، لم يتم الحصول على نتائج اختبار التسلسل الجيني بشأنها حتى الآن.

يأتي ذلك فيما شدد رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، أن موجة خامسة لتفشي كورونا، وصلت؛ داعيا المواطنين إلى تلقي التطعيم باللقاح المضاد للفيروس.

المصدر: (عرب48)