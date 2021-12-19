عقب الاعتداء على الاسيرات بسجن الدامون.. أسرى حماس والجهاد يتخذون إجراءات ويهددون بالرد على الجريمة

وطن: اعتدت وحدات القمع بشكل وحشي، مساء اليوم الأحد، على الأسيرات في سجن الدامون.



وأعلنت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس غلق باب الحوار مع إدارة سجون الاحتلال بعد الاعتداء السافر على الأسيرات.



وذكر مكتب إعلام الأسرى أن الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرار المناسب للرد على جريمة الاعتداء على الأسيرات في سجن الدامون.

وقال زاهر جبارين مسؤول مكتب الشهداء والأسرى والجرحى في حركة حماس، إن "الجريمة النكراء التي اقترفتها إدارة سجون الاحتلال بحق أسيراتنا الماجدات خلال الأسبوع الماضي والتي بدأت تتكشف فصولها اليوم تمثل انتهاكا صارخا وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء، وإننا لنؤكد أن هذه الانتهاكات لن تمر دون حساب عاجلاً أم أجلاً، وإننا لن نسمح بالاستفراد بالأسرى والأسيرات، وهم لن يكونوا وحدهم في معركتهم ضد بطش السجان".

من جانبها، أكدت الهيئة القيادية العليا لحركة الجهاد في السجون أنه سيكون هناك رد قوي من اعتدى على الأسيرات بشكل وحشي ولن يفلت السجانون من العقاب.



وقالت مؤسسة مهجة القدس إن وحدات القمع "الإسرائيلية" اعتدت على الأسيرات وخلعت حجاب بعضهن، وعزلت الأسيرة منى قعدان بعد تعرضها للضرب.



وعزل الاحتلال الأسيرة مرح بكير بزنازين الجلمة، والأسيرة شروق دويات بزنازين الجلبوع، وأسيرة أخرى وهي منى قعدان غير معروف مكان عزلها حتى اللحظة.



وقبل أيام اعتدت قوات "النحشون" على إحدى الأسيرات المقدسيات خلال عملية نقلها عبر ما تُسمى بعربة "البوسطة"، وذلك وفقًا لمعلومات مؤكدة نقلها أحد المعتقلين، والذي بدوره واجه قوات "النحشون" على إثر الاعتداء.



يذكر أن عدد الأسيرات حتى نهاية تشرين الثاني الماضي (32) يقبعون في سجن "الدامون".