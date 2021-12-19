بينيت: موجة كورونا الخامسة وصلت والوقت ينتهي والدول الحمراء تتزايد

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، أنه وصلت إلى دولة الاحتلال موجة خامسة لفيروس كورونا، وطالب الإسرائيليين بتلقي التطعيم، واعتبر أن القيود التي فرضتها حكومته على المسافرين في الدخول والخروج، قبل ثلاثة أسابيع، أرجأت انتشار متحورة "أوميكرون" في دولة الاحتلال. ويتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال، اليوم، على توسيع قائمة الدول الحمراء التي يحظر السفر إليها.

وقال بينيت إن "الوقت ينتهي. وأوميكرون باتت في إسرائيل، أي أنه يوجد تناقل عدوى داخل المجتمع ونرى ارتفاعا في معامل تناقل العدوى. لقد بدأت في إشارة إلى موجة كورونا الخامسة".

واضاف بينيت أنه "هذه المرة، بسبب الطبيعة المعدية جدا لهذه المتحورة، ينبغي أن ندرك أن الحماية الجماعية التي توفرها الدولة ليست كافية. وعلى أي أحد أن يهتم بنفسه وبعائلته وبأولاده. ولا تعتمدوا على الجار الذي تلقى التطعيم وطعّم أولاده. فهذا لن يساعدكم كثيرا. والموجة تصل. وعلى أي عائلة أن تستعد. وينبغي أن يتيقن أي شخص أنه تلقى التطعيم بنفسه بالجرعات الثلاث وان أولاده تلقوا التطعيم. واصبح واضحا الآن أكثر ما الذي يقف أمامنا".

ووفقا لاتفاق بين بينيت ووزير الصحة الإسرائيلي، نيتسان هوروفيتس، سيسري في المجمعات التجارية الشارة البنفسجية فورا، بحيث يتواجد شخص واحد في 15 مترا مربعا. كما سيتم تشديد إنفاذ التعليمات بشأن وضع الكمامات، وتمديد ساعات عمل المجمعات منعا للازدحام. وستتم إقامة مواقع لتلقي تطعيمات في 50 نقطة مركزية في المجمعات التجارية، وستمنح امتيازات خاصة للذين يتطعمون في المجمعات.

وستبحث حكومة الاحتلال في الأيام المقبلة إمكانية فرض الشارة الخضراء على المتاجر التي تزيد مساحتها عن 100 متر مربع.

إلى جانب ذلك، يتوقع أن تصادق حكومة الاحتلال على قائمة دولة معدّلة وموسّعة، ويتوقع أن تشمل الولايات المتحدة، كندا، البرتغال، تركيا، ألمانيا، إيطاليا، سويسرا، هنغاريا، المغرب وبلجيكا. وستصبح هذه القائمة سارية بدءا من 22 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وصادقت لجنة القانون والدستور التابعة للكنيست على إضافة دول إلى القائمة الحمراء ابتداء من الليلة المقبلة، وهي: الإمارات، إيرلندا، النرويج، إسبانيا، فنلندا، فرنسا والسويد.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة في حكومة الاحتلال، اليوم، فإن معامل تناقل العدوى، الذي يدل على عدد الأشخاص الذين تنتقل إليهم عدوى كورونا أي مريض، ارتفع إلى 1.14. كما سجلت نسبة فحوصات كورونا الموجبة ارتفاعا ووصلت إلى 1.05%، حيث تم تسجيل 372 غصابة جديدة بكورونا، أمس. وارتفع عدد مرضى كورونا بحالة خطيرة إلى 81، بينهم 39 يخضعون لتنفس اصطناعي.

واستعرضت وزارة الصحة في حكومة الاحتلال خلال اجتماع للجنة القانون والدستور في الكنيست، اليوم، معطيات حول متحورة "أوميكرون"، أفادت بإصابة 134 شخصا بالمتحورة، وتعافى 39 منهم. وهناك 493 شخصا آخر يشتبه بإصابتهم بالمتحورة. وبين المصابين المؤكدين بـ"أوميكرون"، 86 شخصا عادوا من الخارج مؤخرا، و27 خالطوا مرضى عادوا من الخارج، و18 أصيبوا بالعدوى.

وأشارت معطيات الوزارة إلى أن خطر انتقال عدوى "أوميكرون" إلى أشخاص غير محميين، أي لم يتلقوا جرعة التطعيم الثالثة أو لم يتعافوا خلال الأشهر الستة الماضية، هي ثلاثة أضعاف الأشخاص المحميين.

(عرب 48)