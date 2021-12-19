وصول الوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة

رام الله - وطن: وصل الوفد الامني المصري، عصر اليوم، الى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون شمال القطاع.

وأفادت مصادر محلية، بوصول الوفد الامني المصري الى غزة من أجل بحث ملف التهدئة والإعمار حيث من المقرر أن يلتقي بقيادات حركة حماس.

وتأتي زيارة الوفد الأمني بعد اجتماعه بمسؤولين من دولة الاحتلال؛ الليلة الماضية.

وسيلتقي الوفد الأمني مع قيادة حركة حماس قبل أن يعقد لقاء مع كافة الفصائل، لاطلاعهم على آخر تطورات الاتصالات الجارية مع سلطات الاحتلال بشأن تنفيذ التفاهمات التي جرى التوصل إليها لكسر الحصار عن قطاع غزة وإنجاز ملف الإعمار.

وكانت مصادر من حركة حماس اتهمت الوسيط المصري بالتلكؤ في الضغط على الاحتلال لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، ما دفع مصر إلى التحرك للإعلان عن بدء المرحلة الثانية من إعادة الإعمار.

وعقدت حماس مع الفصائل لقاءات منفصلة في الأيام الأخيرة قبل أن تعقد آخرها الليلة الماضية مع حركة الجهاد الإسلامي بحضور قيادات عسكرية من كتائب القسام وسرايا القدس لبحث تطورات الأوضاع في غزة وخاصة على صعيد التنسيق المشترك لأي مواجهة مقاومة ومراكمة القوة، والتأكيد على رفض المماطلة الحالية في تنفيذ التفاهمات ورفض ربط ذلك بدفع أي ثمن سياسي.

وستنظم غرفة العمليات المشتركة للمقاومة خلال الأيام المقبلة مناورة عسكرية موحدة تحمل رسائل تهديد للاحتلال.