جيش الاحتلال يغلق مداخل بلدة سبسطية بمكعبات اسمنتية

وطن: أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، مداخل بلدة سبسطية، شمال نابلس، بالمكعبات الاسمنتية.

وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، إن قوات الاحتلال أغلقت مداخل البلدة بالمكعبات الإسمنتية، وأعاقت حركة تنقل المواطنين من وإلى البلدة.

وتقع قرية سبسطية على مقربة من الشارع الواصل بين مدينتي نابلس وجنين، الذي شهد الخميس عملية اطلاق نار اسفرت عن مقتل مستوطن واصابة ثلاثة.

وأوضح عازم أن الطريق الواصلة بين جنين ونابلس تشهد انتشارا واسعا لجنود الاحتلال منذ يومين، عقب مقتل أحد المستوطنين في المنطقة.

المصدر (وفا)