اعتقال 6 طلاب واصابة العشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سعير

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الأحد، 6 طلاب وأصابت العشرات بالاختناق، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سعير بمحافظة الخليل.

وقال شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت ستة طلاب، وهم: عبد الحي يسري جرادات، وجمال شاهر جرادات، وصابر مهران جرادات، ومحمد عرفات جرادات، ويوسف درويش جرادات، ونزار جرادات، وذلك خلال المواجهات التي اندلعت عقب عودة الطلبة من مدارسهم.

وأضافوا، أن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية والقنابل الدخانية صوب المواطنين والطلبة خلال مواجهات وقعت على الشارع الالتفافي غرب بلدة سعير، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، وجرى معالجتهم ميدانيا.

المصدر (وفا)

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