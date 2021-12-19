بعد اعتقالهما بزعم تنفيذ عملية برقة ..  والدة عمر وغيث جرادات: إذا كان ابني نفذها برفع راسي وافتخر فيه

وطن: قالت والدة المعتقلين عمر وغيث جرادات من بلدة السيلة الحارثية، فجر اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت منزلها، وقامت بتفتيشه كاملاً.

وبينت والدة المعتقلين جرادات، أن جيش الاحتلال اعتقل ابنيها وشقيقها محمد واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، بزعم تنفيذ عملية برقة التي أدت لمقتل مستوطن وإصابة اثنين.

وعلقت على عملية الاعتقال بالقول"إذا كان أولادي هم من نفذوا عملية حومش سأرفع رأسي فيهما للسما ... الله يصبرني على غيابهم".

وكانت وسائل اعلام عبرية قد نشرت قطع من السلاح الذي تم ضبطه وهو بندقيتين من نوع M-16، وكارلو بالإضافة للمركبة التي أستخدمها المقاومين خلال العملية.

وبالتزامن قالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال نفذت فجر اليوم الأحد حملة اعتقالات في بلدة السيلة الحارثية اعتقلت خلالها كل من الشيخ محمد يوسف جرادات، والشيخ إبراهيم موسى طحاينة، الشيخ محمود غالب جرادات، طاهر أبو صلاح، غيث أحمد ياسين جرادات، عمر أحمد ياسين جرادات.