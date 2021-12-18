مستوطنون يتظاهرون بالقدس المحتلة ويهتفون “الموت للعرب .. قراكم تحترق”

وطن: شارك أكثر من 100 مستوطن، مساء اليوم السبت، في مسيرة بمدينة القدس المحتلة، احتجاجًا على العمليات الفدائية الفلسطينية الأخيرة والتي كان آخرها يوم الخميس الماضي وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين قرب نابلس.

وبحسب قناة كان العبرية، فإن المشاركون أغلقوا الطرق ومنعوا حركة المركبات، ما دفع شرطة الاحتلال للتدخل واعتقال عدد منهم.

وأشارت إلى أن المستوطنين رددوا شعارات منها “الموت للعرب.. قراكم تحترق”، وأخرى مناهضة لحكومة الاحتلال التي اتهموها بالتقصير تجاه توفير الأمن للمستوطنين.