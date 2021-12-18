المتحدث باسم جيش الاحتلال: نواصل البحث عن منفذي عملية نابلس

وطن: قال الناطق باسم جيش الاحتلال، مساء اليوم السبت، أن قوات الاحتلال، تواصل ملاحقة منفذي عملية إطلاق النار قرب بؤرة استيطانية شمال غرب نابلس يوم الخميس الماضي وأدت لمقتل مستوطن وإصابة آخرين.

ولفت الناطق باسم جيش الاحتلال في بيان مقتضب له، إلى أن قوات من الجيش والشاباك وما يسمى قوات حرس الحدود تواصل ملاحقة المشتبه بهم بتنفيذ العملية.

ونشر العديد من الصور لعملية الملاحقة المستمرة، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وكانت قوات الاحتلال شنت حملة اعتقالات عشوائية في قرى ما بين جنين ونابلس في المنطقة التي شهدتها العملية.