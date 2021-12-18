وطن الأخبار مقالات

صراع الإرادة

18.12.2021 09:54 PM
صراع الإرادة

كتبت: هديل نجاجرة

وما يدري معركة الأمعاء الخاوية ، الإرادة  ، العزيمة ، التضحية ، النضال ، الصمود ، الذي يواجه " الاسرى الفلسطينيين "  الإضراب عن الطعام واستخدام أجسادهم وأمعائهم ولحمهم سلاحاً في مواجهة الاحتلال .

يكون اضراب جماعي أو فردي  ، وهو إضراب مفتوح يمتنع الأسير المعتقل عن تناول جميع أشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الاسرى ، باستثناء الماء وقليل الملح وهي الخطوة الأخطر والأصعب الذي يلجأ إليها الاسرى .

ويلجأ الأسير إلى هذه المعركة عند نفاذ كافة الخطوات النضالية الأخرى  وعدم الاستجابة لمطالبهم  ، التي طلبت عبر اللجنة النضالية  التي تمثل المعتقلين ، ومعركة امعائهم هي الوسيلة الوحيدة لمقاومة هذه الظروف وحاجته للحرية ،  ويعد الإضراب من الحركات السلمية للفت النظر لمعاناتهم ،  والاضراب يكون لإبراز مطالب الأسرى وإلغاء العقوبات التي تفرضها سجون الاحتلال على الاسرى ،  واحتجاجا على عمليات القمع بحق الاسرى ، وإخراج الاسرى المعزولين للأقسام  العادية ، وإلغاء العزل  الانفرادي ، وتقليص فترة الاعتقال بحق الأسرى الفلسطينيين.

ويترتب على الإضراب مخاطر جسمية،  وجسدية ،  ونفسية على الاسرى وتؤدي إلى نقل الاسرى المضربين عن الطعام إلى المستشفيات ؛ لتدهور حالته الصحية بسرعة لعدم تناول الطعام لفترة طويلة ، ويبدأ جسمه  بتحليل  أنسجته في محاولة البقاء على قيد الحياة واستشهاد بعض الأسرى بسبب فشل في عمل القلب منهم : " عبد القادر أبو الفحم " الذي استشهد بتاريخ   ( 11يوليو 1970 ) خلال إضراب سجن عسقلان ، وهو احد شهداء الحركة الاسيرة خلال فترة  الإضراب عن الطعام .

ومن الإضرابات المفتوحة التي حدثت في سجون الاحتلال ، إضراب الأسرى الإداريين في الرابع والعشرين من نيسان 2014 بدأ في سجن عوفر، والنقب ،  احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون تهمة أو محاكمة ، مطالبين بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري ، وانضم إليهم العشرات من الأسرى الإداريين والمحكومين ، كخطوة تضامنية وإسنادية لمعركتهم ، وتجاوز عدد المضربين عن الطعام ٢٢٠ أسيرا ، واستمر الإضراب ٦٣ يوماً .

عزم وإصرار الاسرى الفلسطينيين والاستمرار في إضرابهم ولا ييأسوا من النضال في  معركة سلاح الأمعاء  ، وتقوم السجون  بكل أشكال الضغط  وعمليات قمع ونقل وعزل انفرادياً للاسرى المضربين من أجل إجهاض خطواتهم واستسلامهم في هذه المعركة ،  وبعد خمسة عشر يوماً من الإضراب يبدأ بعرض عليه الفيتامينات والمدعمات الغذائية ويرفضها الأسير الفلسطيني مع انها لا تبطل إضرابه .

الأسير الفلسطيني مناضل بجسده ، وروحه ، ولحمه ، وامعاءه ،  ويستخدمهم سلاحاً في تحقيق هدفهم ومطالبهم  الصغيرة لكي يعيش بكرامته ، ويعلم أن الاضراب عن الطعام   قد تكون وسيلة الاحتجاج  الأخيرة في حياته يرفضوا الطعام ويفضلون الموت على المعاملة السيئة التي يتعرضوا لها  ، ويعلق الأسير إضرابه المفتوح عن الطعام بناءً على اتفاق يقضي بوقف الإضراب مقابل إلغاء كافة العقوبات التي فرضت على الأسرى مع بداية الإضراب ، وسلاح الأمعاء  لم يكسر في أي معركة والإرادة تصنع المستحيل.

إلى متى ينتهي هذا الصراع  والمعاملة السيئة وينطلق الاسير للحرية ؟  .

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير