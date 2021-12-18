إصابة عددٍ من المواطنين بالاختناق خلال المواجهات المندلعة الآن مع الاحتلال في بلدة برقة بمحافظة نابلس

وطن: أصيب، مساء اليوم السبت، عدد من المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة برقة، شمال نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن مواجهات عنيفة اندلعت على مدخل قرية برقة، بين الأهالي وجنود الاحتلال، الذين أطلقوا الرصاص والغاز المسيل للدموع باتجاههم، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالة اختناق.

وفي السياق ذاته، اندلعت مواجهات بين المواطنين وقوات الاحتلال، على شارع جنين نابلس قرب مفرق بزاريا، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

المصدر : وفا