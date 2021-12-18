رام الله: انطلاق فعاليات مؤتمر دعم وتعزيز دور النساء والشباب

وطن: انطلقت، اليوم السبت، في رام الله، وغزة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، فعاليات مؤتمر دعم وتعزيز دور النساء والشباب، ضمن الحملة الإعلامية الخاصة بمشروع "قراري مستقبلي"، تحت عنوان "إحنا كتار ليش برا القرار".

وقالت رئيسة طاقم شؤون المرأة أريج عودة "إن المؤتمر يأتي ضمن جهود دعم النساء والشباب في تمثيل أنفسهم، والمشاركة في صنع القرار، إضافة إلى الحق في إبداء الرأي في كافة الأطر السياسية".

وأضافت أن دعم وتفعيل مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية يكون من خلال ضمان مشاركة أوسع لهم في صنع القرار، إضافة لضمان ايصال صوتهم، لكسر الجمود السياسي، وإبراز مشاكلهم في جدول أعمال صنّاع القرار، وتعزيز دورهم في المؤسسات الرسمية والأحزاب والمواقع القيادية والنقابية، مع ضمان تعزيز الوعي السياسي والاجتماعي والحقوقي والوعي حول مفهوم العمل التطوعي.

من جهتها، أشارت ممثلة جمعية "نساء ضد العنف" كاملة طيون، إلى أن العمل على تعزيز دور النساء في مراكز القرار ينطلق من عدة مبادئ، وهي: الحق في تمثيل النساء، والحق في العمل، والحق في الحياة بلا عنف، انطلاقاً من الإيمان بدورهن في المشاركة بالحياة السياسية.