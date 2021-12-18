الأسرى يواصلون خطواتهم الاحتجاجية رفضًا لاستمرار عزل الأسيرتين دويات وباكير

وطن: أفاد مركز حنظلة المختص بشؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، بأنّ التوتر في سجون الاحتلال على خلفية الهجمة الممنهجة على الأسيرات ما زال قائمًا.

وأشار المركز إلى أنّ "الأسرى يرتدون زي السجن تعبيراً عن استعدادهم لأي طارئ" لافتًا إلى أنّ الأسرى سيتخذوا خطوة تصعيدية أخرى في حال بقيت الأوضاع على حالها حتى المساء.

جدير بالذكر أنّ الاحتلال عزل الأسيرتين مرح باكير و شروق دويات في زنازين سجن الدامون الإنفرادية، علمًا أنهن ممثلاث الأسيرات في الدامون على خلفية رفضهن للاجراءات التنكيلة بحق الأسيرات.

ويرفض الاحتلال السماح بزيارة الأسيرات منذ أكثر من 3 شهور بحجة عملية نفق الحرية وإصلاح غرفة الزيارة.