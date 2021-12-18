3/12 بين إعاقة و مُعيق

وطن: كلمة ثقيلة ،تثبط عزيمة وتهدم أمل "معاق" ، فما الهدف من نعت شخص بهذه الصفة ؟ سوى إشعاره بالنقص والعجز فلو نُعت بها شخص سليم مُعافى لشُعرَ بالنقص الكبير وأيضا شعوره بأنه لديه علة ما ،فماذا لو قِيلت لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة ؟ فهي تكاد تَفطر قلبه من الحزن ويشعر بالكلمة على أنها سهم مسموم ضرب وتينه .

ذوي الاحتياجات الخاصة أشخاص لا فرق بينهم وبين الأشخاص الأصحاء سوى أنهم تعرضوا لظروف غيرت مجرى حياتهم، قد يكون السبب إما حادث سير أو سقوط من علو وغير ذلك من الحوادث، وقد يكون السبب تشوهات خُلقية نتجت عن حالات وراثية أو خطأ ما حدث أثناء الولادة ، أو خلل في أنشطة الجسم لديهم. وتتنوع حالات ذوي الاحتياجات الخاصة فيوجد أشخاص لديهم اعتلالات بصرية، اعتلالات سمعية، اعتلالات عقلية، اعتلالات جسمية وحركية، صعوبات التعلم، اضطرابات النطق والكلام، اضطرابات سلوكية وانفعالية، التوحد، الاعتلالات المزدوجة والمتعددة، وغيرها من الاعتلالات التي تتطلب رعاية خاصة.

تشير بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني لعام 2017 أن عدد الأفراد الذين لديهم علة واحدة على الأقل في فلسطين قد بلغ 255.228 أي بنسبة أي بنسبة 5.8% من مجمل السكان ومنهم 127.266 في الضفة الغربية يشكلون ما نسبته5.1% أما في قطاع غزة 127.962 أي بنسبة 6.8% من مجمل سكان القطاع ، فلو أمنعت النظر في الرقم 255.228 لشعرت بصدمة ، عزيزي القارئ حاول تخيل مدى كبر هذا العدد في المجتمع ،وكيف لهذه الفئة أن تمارس حياتها بشكل عادي ، وما هي العراقيل والتحديات التي تواجهها ،فلو أنك رافقت شخص من ذوي الاحتجاجات الخاصة لمدة يوم كامل لشعرت بعظم التحديات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة وسوف تُصدم من المهام التي يقومون بها وحدهم، لما حبانا الله بنعمة التأقلم مع الظروف مهما عظمت صعوبتها .

ففي ذكرى يوم ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يصادف 3/12 من كل عام ,ما زال ذوي الاحتياجات الخاصة يواجهون صعوبات على عدة أصعدة بالرغم من سَن الحكومة قانون 4 الذي يحمي حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة إلا أن هذا القانون لا يُطبق بشكل كامل على أرض الواقع، فالقانون يحتوي على عدة مواد منها :المادة 12 والتي تنص على " تعمل الحكومة على إدخال لغة الإشارة في المرافق العامة "ألا أننا حين نذهب لأي من المرافق العامة في فلسطين لا نجد إي شخص متخصص بلغة الإشارة ليُوصل المعلومات للشخص الذي يُعاني من علة سماعية، والمادة 12 من نفس القانون والتي تنص على "تهدف الموائمة إلى تحقيق بيئة مناسبة للمعوقين تضمن لهن سهولة واستقلالية الحركة والتنقل والاستعمال الآمن للأماكن العامة "فالموائمة لا توجد في كل المرافق التي يذهب إليها ذوي الاحتياجات الخاصة فمثلا هناك بعض المباني سواء الحكومية أو الخاصة ليست مؤهلة لدخول ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لديهم علة حركية فلا يتم توفير مصعد أو الممر الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة ولهذا يجب عدم إعطاء تراخيص بناء لأي مبنى يخلو من المصعد والممر الخاص بذوي الاجتياحات الخاصة ، و المادة 10 من القانون نفسه والتي تنص على "إلزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية باستيعاب عدد من المعوقين لا يقل عن 5% من عدد العاملين بها يتناسب مع طبيعة العمل في تلك المؤسسات مع جعل أماكن العمل مناسبة لاستخدامهم" فأنه حق من حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة العمل والانخراط في المجتمع ألا أنك حين تذهب ا إلى المؤسسات سواء أكانت حكومية أو غير حكومية لا تجد فيها اشخاص ذوي احتياجات خاصة حتى أنهم لا يشكلوا نسبة 1% منهم بل 0% من عدد العاملين في المؤسسة .

وأيضا من ضمن المعوقات التي يواجهها ذوي الاحتياجات الخاصة هي نظرة المجتمع لهم بدونية و شفقة ، فينظرون إليهم على انهم أقل من الأصحاء بكثير ، ولكن وبالعكس تماما فذوي الاحتياجات الخاصة لديهم طموح وأمل وتحدي للوصول لما يسعون إليه .

ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا كائنات فضائية بل هم مثلنا وأبنائنا ،فيجب علينا احترامهم ومساعدتهم والتعامل معهم دون إشعارهم بالشفقة أو النظرة الدونية . فأي شخص من الأصحاء مُعرض للإصابة بعلة تعيقه عن ممارسة حياته مثلما كانت عليه قبل الإصابة .

ماذا بعد؟ متى سيحصل التغيير ؟