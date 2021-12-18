"الجامعة العربية" تدعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف إرهاب المستوطنين وتوفير الحماية للفلسطينيين

وطن: دعت جامعة الدول العربية، المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف إرهاب المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.

وطالبت الجامعة على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة فيها سعيد أبو علي، اليوم السبت، العالم بمحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، فهي دولة خارجة عن القانون، ولا تقيم وزنا لمبادئ القانون والقرارات الدولية وميثاق الامم المتحدة .

وقال أبو علي إن هذا الإرهاب يزداد يوميا بتشجيع وحماية من حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن الاعتداءات المستمرة على شعب أعزل أكبر دليل على ضلوع هذه الحكومة في الإرهاب الرسمي المنظم .

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، الذي تنتهك حرماته يوميا ويعتدى عليه في ظل صمت مريب، وإلزام سلطات الاحتلال بتطبيق قرارات الشرعية الدولية لتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال أبو علي إن الأمانة العامة تتابع وترصد خطورة ما يقوم به المستوطنون من تصعيد بالغ، واعتداءات ممنهجة ضد البلدات والقرى الفلسطينية، التي خلّفت عشرات الإصابات من بينها إصابات خطيرة في صفوف المدنيين، محذرا من التداعيات الخطيرة الناتجة عن تلك الاعتداءات على الأوضاع في ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

المصدر : " وفا "