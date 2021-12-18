"مفتاح" تختتم ورشات تدريبية لتمكين النساء المرشحات لانتخابات المجالس المحلية

وطن: اختتمت المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح" مؤخراً ومن خلال برنامج دعم الانتخابات، ورشات تدريبية لتمكين النساء المرشحات في انتخابات الهيئات والمجالس المحلية.

وقد عقدت الورشات التدريبية في جنوب وشمال ووسط الضفة الغربية للتمكين النساء المرشحات ضمن قوائم الهيئات المحلية من المهارات والمعارف اللازمة للانخراط في إدارة هذه الهيئات.

وتناول التدريب العملية الانتخابية ومراحلها والقوانين والاجراءات التي تنظمها، حيث تم تسليط الضوء على أهمية مشاركة النساء كمرشحات في العملية الانتخابية وتجاوز مفهوم الكوتا وصولاً إلى تحقيق مشاركة أوسع للنساء في الهيئات المحلية، واستلهام التجارب العالمية في هذا المجال، وافساح المجال لمشاركة النساء بشكل فاعل من خلال رسم السياسات والتخطيط داخل الهيئات المحلية وعدم اقتصارها على الأدوار التقليدية.

كما شمل التدريب تمكين المرشحات في مجال استخدام الإعلام الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي وعمل المقابلات الإذاعية والتلفزيونية بهدف تعزيز حضور النساء والوصول للفئات المجتمعية المختلفة، مبيناً أهمية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ودورها في رفع الوعي المجتمعي تجاه مشاركة النساء، ومحاربة الأنماط التقليدية التي تعزز حضور فئات مجتمعية على حساب أخرى.

وقال حسن محاريق مدير المشروع في "مفتاح" أن الورشات التدريبية التي تم تنفيذها استهدفت مرشحات من محافظات جنوب ووسط وشمال الضفة الغربية. مشيراً إلى أن الهدف من هذه التدريبات تعزيز المشاركة الفاعلة لجميع مكونات المجتمع الفلسطيني وخاصة النساء، لما في ذلك من أهمية في إعمال القيم الديمقراطية على أرض الواقع وتمكين النساء من إدارة شؤون مجتمعاتهن المحلية وتذليل العقبات السياسية والاجتماعية التي من شأنها أن تضعف مشاركة النساء السياسية.