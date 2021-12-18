منح كلية وجزئية في معظم التخصصات: جامعة القدس تعلن فتح باب القبول في برامج البكالوريوس والدبلوم المتوسط والدراسات العليا للفصل الثاني

وطن: أعلنت جامعة القدس فتح باب القبول في برامج درجة البكالوريوس والدبلوم المتوسط وبرامج الدراسات العليا للفصل الثاني من العام الدراسي 2021/2022، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 12/12/2021 حتى الإثنين 31/01/2022.

وأشارت الجامعة إلى توفيرها العديد من المنح الكلية والجزئية في معظم التخصصات المتاحة لدرجة البكالوريوس، ومجموعة من المنح في برامج الدراسات العليا المختلفة.

برامج جامعة القدس:

تطرح جامعة القدس أكثر من 55 برنامج بكالوريوس تغطي التخصصات العلمية الرئيسة وتخصصات العلوم الإنسانية، تتوزع في 15 كلية هي: كليات الطب البشري والصيدلة وطب الأسنان والصحة العامة، كلية الدعوة والقرآن، والدراسات الثنائية، وكلية العلوم، والأعمال والاقتصاد، والحقوق، وكلية الهندسة، والمهن الصحية، والآداب، والعلوم التربوية، والقدس بارد للآداب والعلوم.

وتتيح في برامج الدبلوم 6 برامج من خلال كلية القدس المهنية هي: برمجة تطبيقات الهواتف الذكية، تصميم وتطوير صفحات الويب، شبكات الحاسوب والانترنت، الإسعاف والطوارئ، فنون التجميل وتقنياته وتصفيف الشعر والعناية به.

وتطرح في الدراسات العليا 5 برامج دكتوراة وما يزيد عن 45 برنامج ماجستير، وتختلف شروط القبول في هذه البرامج حسب التخصص، وبالإمكان التعرف إليها من خلال موقع الجامعة الرسمي. (اضغط هنا)

وتقبل جامعة القدس سنويًا ما يزيد عن 2500 طالب وطالبة في تخصصاتها المختلفة، كما ويستفيد من برنامج المنح والمساعدات المالية لديها ما يزيد عن 60% من طلبة درجة البكالوريوس، إذ ترصد الجامعة آلاف المنح الطلابية ليكون برنامج المنح بذلك هو الأوسع على مستوى فلسطين.

وللاطلاع على البرامج والتخصصات المتنوعة، وشروط القبول الخاصة بالدراسات العليا وتفاصيل المنح المتوفرة بإمكانكم زيارة موقع الجامعة الرسمي.



